Последний человек видевший пропавших подростков Новоалтайска скончался странных обстоятельствах

Ориентировка

Следствие лишилось единственного известного свидетеля, который последним видел пропавших в Новоалтайске 7 января подростков — 15-летнего Дмитрия Думчева и 18-летнюю Оксану Руденко. Об этом «Комсомольской правде на Алтае» рассказала мать девушки Лариса Руденко, которая была знакома с мужчиной. Тем временем на поиски брошены серьезные силы правоохранителей с привлечением техники.

Как пишет издание со слов Ларисы Руденко, 7 января ее дочь направилась в гости к своему молодому человеку, с которым она встречается два месяца. По ее словам, до парня она не доехала. Она добавила, что с Дмитрием Думчевым Оксана Руденко дружит с детства и часто с ним гуляла. Мать рассказала, что в итоге 7 января подростки оказались у ее бывшего 48-летнего работодателя, который занимался сбором рябины и грибов. С ее слов, они переночевали у него и потом ушли в неизвестном направлении. Лариса Руденко обратилась в полицию 11 января, после чего начались активные поиски, и было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. По словам женщины, к этому моменту мужчина — последний из известных, кто видел пропавших, уже скончался. Об обстоятельствах его смерти не сообщается, но по имеющейся информации, она не была вызвана естественными причинами.

Тем временем в окрестностях Новоалтайска и ближайших населенных пунктов ведутся активные масштабные поиски Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в розыске участвуют более 60 сотрудников полиции, в том числе кинологи со служебными собаками. Правоохранителям помогают сотрудники МЧС и водолазы. Кроме того, используются снегоходы и квадрокоптер. Поиски осложняет обилие снега. Правоохранители продолжают обследовать участки местности в Новоалтайске и Первомайском районе, участки трасс, ведущих на Заринск и Новосибирск.

Напомним, что по факту исчезновения Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ситуация находится на контроле руководителя регионального СК Андрея Хвостова и под пристальным вниманием председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Приметы Дмитрия Думчева: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, светлые волосы, голубые глаза. Он был одет в черную куртку, синие джинсы и черные кроссовки.

Приметы Оксаны Руденко: на вид 20 лет, среднего телосложения, черные волосы, зеленые глаза. Была одета в розовую куртку, черные джинсы, черно-белые кроссовки, зеленую шапку бренда Reebok.

Гражданам, которые видели Дмитрия Думчева и Оксаны Руденко или знают что-либо об их исчезновении, просьба сообщить об этом по телефону 8 (3852) 29-80-02 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи — 102).