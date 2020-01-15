Тренер «Ростова» Валерий Карпин встречался с матерью своей жены

Дарья Карпина, жена тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, рассказала о превратностях судьбы и о знакомстве с мужчиной, который стал ей мужем. Хотя изначально родственники думали, что за него выйдет ее мама.

Мать Дарьи и Валерий Карпин — почти ровесники. Мужчина даже старше на два месяца. Когда им было по 14 лет, они встречались. Дарья Карпина объяснила, что тогда влюбленные ходили вместе по дворам и один раз успели даже в кино сходить.

Тем не менее, Карпин познакомил тогда свою девушку с мамой.

«Он привёл к Светлане Анатольевне девочку, с которой дружил, – так они на всю жизнь стали подругами», — [url=]цитирует[/url] девушку «Чемпионат».

Она добавила, что через некоторое время ее мать вышла замуж и родила ее. Мать Карпина присутствовала при выписке и сожалела, что подруга сына так и не стала ей невесткой.

«Прошло 27 лет, и невесткой стала я. Всю жизнь они общались, это был друг детства моей мамы, я Светлану Анатольевну знаю с рождения и Валерия Георгиевича», — призналась супруга тренера, отметив, что с рождения привыкла называть его дядей Валерой, а перестала, когда он заинтересовался в ней, как в женщине.