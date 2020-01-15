В Петербурге ищут вооруженных автоматом мужчин, отобравших внедорожник

В Северной столице объявили план «Перехват». Полицейские разыскивают неизвестных, которые, угрожая автоматом, отобрал у владельца Range Rover. Инцидент произошел в среду 2-х часов дня на пр. Елизарова.

Как стало известно ресурсу «[url=]Фонтанка.ру[/url]», преступников, завладевших внедорожником, сопровождал автомобиль Audi. Позже машины видели на юге Петербурга на Аннинском шоссе.

Согласно информации, угнанный Range Rover собран в 2012-м, принадлежит уроженцу Закавказья, который купил его с рук в Петербурге.

Накануне полицейские также преследовали Range Rover. Водитель несся по кольцевой со скоростью около 200 км/час. Правоохранителям удалось остановить автомобиль только после того, как они открыли огонь и пробили колеса.