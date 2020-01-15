В Башкирии из-за ошибки врача умерла 16-летняя девушка

В Аургазинском районе Башкирии суд рассмотрит уголовное дело о врачебной ошибке. 31-летний врач-педиатр Толбазинской центральной районной больницы обвиняется в «причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», сообщили в прокуратуре Башкирии. 16-летнюю девушку с ОРЗ привезли в больницу в феврале 2019 года. Ее осмотрела врач и отправила домой, недооценив тяжесть болезни. Но дома состояние школьницы ухудшилось и она умерла. Эксперты считают, что медицинская помощь пациентке была оказана неправильно. В заключении экспертов указано, что при надлежащем осмотре и верном диагнозе летального исхода в данном случае можно было избежать. Обвиняемая не признала вину в совершении преступления. Расследование по факту произошедшего уже проведено и уголовное дело будет в ближайшее время рассмотрено судом.