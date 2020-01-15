Жители России массово пересаживаются на китайские автомобили

Как бы ни относились к китайскому автопрому многие скептики, статистика – вещь упрямая. На фоне падения рынка на 2,3% в 2019 году автопроизводители из КНР нарастили свои продажи на 12,6%, став самым успешным автомобильным сегментом в России.

Впечатляющей динамикой по итогам прошлого года могут похвастать сразу несколько представителей Поднебесной. Например, Changan относительно 2018 года увеличил собственные продажи на 86%, Geely – на 186%, а Haval – на 282%. Поистине взрывной рост, как говорят эксперты, связан не столько с «низкой базой», сколько активным расширением дилерских сетей, маркетинговой активностью и, конечно, интересными новинками. Тот же Changan обязан своим успехом кроссоверу CS35 Plus, Chery – Tiggo 4 и Tiggo 7, а Haval – F7 и F7x.



Geely Atlas. Фото Geely



Haval F7. Фото Haval



Changan CS35 Plus. Фото Changan



Chery Tiggo 4. Фото Chery



Chery Tiggo 7. Фото Chery

Больше всех среди «китайцев» за минувшие 12 месяцев продал Haval – 12 284 автомобиля, при том, что декабрьские продажи (2270 ед.) стали для компании рекордными за всю историю.

Вторым стал Geely, реализовавший за тот же период 9602 автомобиля. Основная часть из них (7536 ед.) пришлась на кроссовер Atlas – самый популярный китайский автомобиль в нашей стране. Тройку лидеров с результатом 6358 реализованных машин замкнула Chery.

Прежний лидер «китайского» сегмента – Lifan – из-за проблем с производственной площадкой смог продать только 3960 автомобилей (-74%). Changan с 2805 проданными авто немного нагнал отставание, но все равно остался пятым.

Остальные места распределились следующим образом: DFM (1548 ед., +7%), FAW (1519 ед., +7%), Zotye (1373 ед., -57%), Brilliance (266 ед., +56%), Foton (189 ед., -48%) и HTM (69 ед., -52%).