Названа стоимость топовой версии кроссовера Kia Seltos

Инсайдеры с форума Seltos.Club рассекретили стоимость еще одной комплектации нового кроссовера KIA Seltos. Скорее всего, речь идет о топовой комплектации с 2,0-литровым атмосферным двигателем MPI, вариатором Smartstream IVT и полным приводом.

Судя по фотографии, сделанной в одном из дилерских центров KIA, максимально укомплектованный KIA Seltos будет стоить 1 804 900 рублей. Если верить этой информации, то примерно за те же деньги сегодня можно приобрести кроссоверы классом выше – например, Skoda Kodiaq со 150-сильным 1.4 TSI и полным приводом (от 1 789 000 руб.), полноприводный Hyundai Tucson с 2,0-литровым 150-сильным мотором и «автоматом» (от 1 764 000 руб.), KIA Sportage в аналогичном оснащении (от 1 694 000 руб.).

Тем не менее, сокрушаться раньше времени не стоит. Состав комплектаций KIA Seltos еще неизвестен, поэтому нельзя исключать, что в «топе» его оснастят даже богаче, чем упомянутые выше автомобили.

Официальный ценник, как ранее сообщали «Автоновости дня», пока есть только у переднеприводного Seltos в комплектации Luxe с бензиновым атмосферным двигателем 2,0 MPI и клиноцепным вариатором Smartstream IVT. Купить такой можно будет минимум за 1 349 900 рублей.

Напомним, в минувший понедельник, 13 января, на калининградском заводе «Автотор» началось серийное производство KIA Seltos. На конвейер встали все версии автомобиля, кроме варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатым «автоматом» — его сборка начнется позже.