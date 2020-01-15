Экономическая активность в Турции набирает обороты по мере роста объёма производства и розничных продаж

Объём промышленного производства в ноябре вырос на 5,1% в год, увеличиваясь третий месяц подряд. Надо сказать, что это самый высокий показатель, зафиксированный с июля 2018 года, месяца, предшествовавшего валютному кризису, который подорвал экономическую активность, передаёт Анадолу.

Розничные продажи с учётом инфляции в ноябре подскочили на 8,5%, что стало самым большим годовым приростом с января 2018 года.

Данные показали, что рост промышленного производства обусловлен увеличением капитала и промежуточных товаров. Повышение объёма розничных продаж произошло благодаря заказам по почте и продажами через Интернет.

Кроме того, объём промышленного производства подскочил на 0,7% в месячном исчислении. Розничные продажи также выросли на 1,7%, по сравнению с октябрём.

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак в свою очередь заявил, что в последнем квартале правительство ожидает роста экономики примерно на 5%.