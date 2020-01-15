Топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал о «споре» с Путиным

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что на переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, передает украинское издание «Гордон».

По мнению Витренко, знание Путиным деталей газового вопроса на таком уровне в очередной раз доказывает, как для России важна эта тема.

Топ-менеджер «Нафтогаза» заявил, что был «немножко в шоке», «не каждый день приходится спорить с Путиным». По его словам, российская сторона была «до последнего против» транзита через Украину.

Он также отметил, что президент России вызвал у него впечатление человека, который знает, о чем говорит.

В конце декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт на транзит российского газа через Украину сроком действия на пять лет.

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