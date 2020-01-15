Зрелищный поединок Джеки Чана и Бенни Уркидеса в фильме «Закусочная на колёсах» назвали самой лучшей экранной дракой

Журнал «Kung-Fu» назвал поединок Джеки Чана и чемпиона по кикбоксингу Бенни (Бенджамин) Уркидеса в фильме «Закусочная на колёсах» (кит. 快餐車, Kuàicān chē, англ. Wheels on Meals) самой лучшей экранной дракой. Большинство ударов со стороны Уркидеса наносились по-настоящему (контактно), так как спортсмен привык выступать на ринге и у него на тот момент было мало опыта съёмок в кино.

Один из ударов Уркидеса ногой с разворота был настолько резким, что задул несколько стоявших на столе свечей. Этот момент вошёл в финальную версию фильма без изменений.

Видео: Джеки Чан против Бенни Уркидес