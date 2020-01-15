Три способа обмануть смерть

Обмануть смерть человечество пытается со времен зарождения жизни на земле. Ученые искали способы хотя бы отложить ее приход или оживить мертвое тело. Религия обещает загробную жизнь.

На сегодняшний день воскрешение из мертвых пока все еще считается фантастическим фактом, но большинство ученых едины в том, что человек со временем не только раскроет секрет бессмертия, но и научится возвращать к жизни мертвых. По мнению ученых уже на сегодня есть семь способов воскреснуть, которыми можно будет уже воспользоваться в недалеком.

Биоприсутствие

Пару лет назад два студента из Лондона Георг Треммель и Сихо Фукухара предложили вместо надгробных плит использовать деревьями с внедренными в них ДНК умерших людей. Причем они не исключали факт того, что внедренная в дерево ДНК будет со временем пригодна для клонирования покойного.

Проект студентов произвел настоящий фурор. Для того что бы подсадить человеческое ДНК в дерево требуется примерно $50 000 и полгода времени. Примерно столько денег и времени нужно для того, чтобы выделить образец ДНК человека, подсадить его в семечко яблока и вырастить в лаборатории саженец, который впоследствии будет пересажен в почву. Но общественность почему-то не захочет становиться после смерти деревом и шквала заявок на ноу хау студентов не посыпалось, но работы над проектом остановлены не были и исследования продолжаются.

Криогенная заморозка

Прародителем современной крионики считают Роберта Эттингера — американского физика и математика. После смерти 23 июля 2011 года тело Роберта Эттингера подвергли крио заморозке.

Цель Криогенной заморозки — сохранить тело человека до того времени, когда медицина будет обладать технологиями, позволяющими восстановить функции организма и сможет избавить замороженное тело от дефектов, ставших причиной смерти. Длительное сохранение тела теоретически возможно в силу того, что температуры близкие к абсолютному нулю, останавливают происходящие в организме химические процессы и самое главное процесс разложения.

На сегодня в мире уже более ста человек заморожены и ожидают своего воскрешения. Стоимость Криогенной заморозки колеблется от $50 000 до $250 000, стоит заметить, что сохранить можно как все тело целиком, так и только мозг. В России стоимость Криогенной заморозки значительно дешевле и колеблется от — $10 000-30 000. Но факт того, что вас разморозят, почему-то вызывает сомнения.

Банк ДНК

В настоящее время, пока не зарегистрировано ни одного факта клонирования человека. Прогресс в области клонирования человека сильно затормаживает ряд факторов, от технологических сложностей до морально-этических противоречий. Во многих странах клонирование человека вообще строжайше запрещено законом. Причем речь идет не только о факте репродуктивного клонирования, но также о терапевтическом — когда клонирование происходит для получения стволовых клеток.

Но несмотря ни на что, исследования в области клонирования человека не прекращаются. Для того чтобы воскреснуть после того как люди научаться клонировать друг друга, нужно сдать образец ДНК в соответствующее хранилище. Но следует заметить, что в настоящее время банки ДНК, не предоставляют свои услуги именно с целью дальнейшего клонирования.

Банк ДНК в Швейцарии за $399 берет на себя обязательства хранить помимо ДНК своих клиентов еще и гигабайт информации, какую они захотят оставить после себя. За дополнительные два гигабайта придётся заплатить еще $199, а за четыре — $299.