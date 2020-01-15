Губернатор Алтайского края оценил главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному Собранию

15 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко присутствовал на оглашении послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. После он оценил событие как историческое и прокомментировал основные тезисы обращения главы государства. Слова Виктора Томенко приводит офсайт правительства региона.

В Центральном выставочном зале «Манеж» собрались порядка полутора тысяч приглашенных, в том числе члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов, председатели региональных Законодательных собраний, главы традиционных конфессий, общественные деятели, а также журналисты крупнейших средств массовой информации.

В ходе послания Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся социальной политики, международного права, изменений в структуре государственной власти. В частности, согласно его словам, право на материнский капитал получат семьи уже после рождения первого ребенка, его сумма составит 466 тысяч рублей. За рождение второго ребенка будут доплачивать еще 150 тысяч рублей. За третьего государство погасит 450 тысяч рублей ипотечного кредита. Все школьники младших классов должны получить право на горячее питание и т.д. Виктор Томенко прокомментировал заложенные главой государства инициативы.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края: Это обращение президента историческое не только потому, что наступил 2020 год и, завершая одно десятилетие, мы переходим в новый период нашей жизни, но и по содержанию, которым было наполнено послание. Очень важно, что глава государства большое внимание уделил инициативам, связанным с решением демографических вопросов и достижением тех целей, которые стоят на сегодняшний день перед нашей страной. Для меня, как главы региона, очень важно, что наша политика, перспектива развития нашей страны, ее место в мире и уровень жизни наших людей – все это очень серьезно зависит от того, насколько мы сможем преодолеть стоящие перед нами вызовы в части количества жителей нашей страны, численности населения. Мы будем решать огромное количество задач, поддерживать семьи с детьми. Необходимо повышать качество здравоохранения, создавать новые рабочие места, в том числе для людей, которые в силу возраста не могут выполнять тяжелую физическую работу, и делать многое другое.

В Алтайском крае по каждой из инициатив, озвученных главой государства, будет организована работа с учетом регионального законодательства и нормативной базы. Будет выработан план работы по каждому направлению, по каждому пункту, организовано исполнение с последующим контролем и информированием жителей, заверил Виктор Томенко. При этом решения, с которыми вышел президент страны Владимир Путин, будут обеспечены ресурсами. «Эти инициативы — не вдруг пришедшие в голову. Естественно, в руководстве страны, среди экспертов, в отраслевых органах власти проекты инициатив в основном обсуждены, и они обсчитываются. Нам на региональном уровне понятно, например, сколько потребуется средств, чтобы обеспечить горячим питанием всех детей, которые ходят в начальную школу. У нас в крае 120 тысяч ребятишек учатся с первого по четвертый класс, и для того чтобы их всех обеспечить горячим питанием в течение года, потребуется примерно 700 млн рублей», — сообщил Виктор Томенко по итогам оглашения ежегодного послания президента России Федеральному Собранию.

Владимир Путин в ходе послания также сказал, что в Конституции должна быть закреплена роль Госсовета — органа при президенте, в который входят главы субъектов Федерации, члены правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды президента в федеральных округах. Роль парламента должна быть изменена. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение премьера, после чего сам назначает его и всех министров. Этот порядок Путин предложил изменить. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Через несколько часов после оглашения послания Дмитрий Медведев заявил о том, что правительство России уходит в отставку. Владимир Путин попросил кабинет министров исполнять обязанности до формирования его нового состава. Также глава государства инициировал назначение Медведева заместителем главы Совета безопасности. Президент предложил ему в должности замглавы Совбеза заняться темами обороноспособности и безопасности, чем тот занимался на постах президента и премьера.