Мама Пелагеи рассказала о своих отношениях с хоккеистом Телегиным

Светлана Ханова, мать знаменитой певицы Пелагеи подтвердила, что ее дочь разводится с хоккеистом Иваном Телегиным из Новокузнецка.

Женщина отметила, что пара рассталась мирно, без скандалов. Также Ханова рассказала, что общается с Телегиным, и он даже поздравил бывшую тещу с Новым годом.

Слухи о том, что Пелагея увела хоккеиста из семьи, Ханова не подтвердила. Мать певицы утверждает, что эти сплетни безосновательны.

«На той стриптизерше Ваня жениться не собирался вовсе. Она уехала в другой город, где и родила, а потом распустила слухи», – говорит Светлана Ханова.