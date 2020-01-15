Житель Холмска насиловал внучку супруги и развращал свою

59-летнего мужчину из Холмска обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Расследование уголовного дела, фигурантом которого он стал, уже завершено и передано в суд. В ходе следствия удалось установить, что с января по август прошлого года он неоднократно вступал в половые отношения с 11-летней внучкой своей супруги, используя беспомощное состояние девочки.

Помимо этого было также установлено, что обвиняемый совершал развратные действия и с собственной 14-летней внучкой, склоняя ее к сексуальному контакту.

Перед судом ему придется ответить сразу по трем статьям уголовного кодекса, о чем сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.