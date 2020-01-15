Медведев и правительство России ушли в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России подало в отставку, пишет ТАСС. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Дмитрий Медведев, премьер-министр.

government.ru

Глава государства поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за работу, отмечает «Эхо Москвы».

«Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме», — сказал президент.

Также Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совбеза РФ и этот пост он собирается предложить Медведеву.

Смотрите также