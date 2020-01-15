Кабмін погодив призначення двох голів РДА на Волині

Кабінет міністрів погодив призначення низки голів райдержадміністрацій.

Про це на своїй сторінці у facebook повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, головою Іваничівської РДА може стати Смаль Микола Вікторович. Він 1978 року народження, має вищу освіту, очолював Переславичі Павлівської ОТГ.

Кабмін погодив призначення Українця Михайла Григоровича головою Локачинської РДА. Народився 18 вересня 1963 року в селі Дружне Красилівського району Хмельницької області, громадянин України. Освіта вища, пенсіонер, депутат Локачинської райради від Радикальної Партії Олега Ляшка. Проживає в селищі Локачі Волинської області.