В России подорожали автомобили Hyundai

Компания Hyundai не осталась в стороне и тоже повысила цены на свои автомобили уже в январе. Шесть из семи моделей корейского бренда подорожали во всех комплектациях на 10-50 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты «Цена Авто» в ходе мониторинга цен на российском авторынке.

Наименьшую прибавку – всего 10 тыс. рублей – получил Hyundai Solaris. На 15 тыс. рублей подорожали седан Elantra и кроссовер Creta, от 20 до 30 тыс. рублей прибавил в цене кроссовер Santa Fe. Сильнее всего цены выросли на большинство комплектаций кроссовера Tucson (+15-50 тыс. руб.) и седан Sonata (+40-50 тыс. руб.). Единственной моделью, сохранивший прошлогодний ценник, стал спортивный хэтчбек i30 N.

Новые цены на модели Hyundai теперь выглядят следующим образом:

Hyundai Solaris – от 756 000 до 1 021 000 рублей;

Hyundai Creta – от 972 000 до 1 500 000 рублей;

Hyundai Elantra – от 1 074 000 до 1 345 000 рублей;

Hyundai Santa Fe – от 2 149 000 до 2 999 000 рублей;

Hyundai Sonata – от 1 799 000 до 2 049 000 рублей;

Hyundai Tucson – от 1 549 000 до 2 314 000 рублей.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка. На конвейер встали все версии автомобиля, кроме варианта с атмосферным бензиновым мотором 1,6 MPI и 6-ступенчатым «автоматом».