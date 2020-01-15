Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа

Обновленный Volkswagen Tiguan второго поколения, подробности о котором до сих пор держатся в секрете, готовится к дебюту. Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа. Эксклюзивную фотографию автомобиля опубликовал пользователь cochespias в своем Instagram.

Место съемки кроссовера по одному фото определить сложно, но рассмотреть изменения на кузове – запросто. Первыми в глаза бросаются новые, вытянутые в верхней части фары и передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Оба элемента выполнены в той же стилистике, что и хэтчбек Golf восьмого поколения, представленный в октябре прошлого года.

View this post on Instagram El Tiguan será más Touareg con su nueva actualización. ¿Os gusta el Tiguan? #Vwtiguan #tiguan2020 #volkswagen #carspy #carleaks #volkswagenfans #newcar #tiguanfans #tiguan2021 #tiguanfacelift A post shared by CocheSpias (@cochespias) on Jan 15, 2020 at 12:20am PST

Скорее всего, в фотосессии участвует самая дорогая версия Tiguan со «спортивным» обвесом R-Line – на это указывают большие колесные диски черного цвета с низкопрофильной резиной, те же самые воздухозаборники, а также окрашенные в цвет кузова бамперы и пороги.

Дата премьеры рестайлингового Volkswagen Tiguan пока неизвестна. Не исключено, что его покажут вместе с «заряженной» версией Tiguan R на Женевском автосалоне в марте этого года.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что в России сертифицирована семиместная версия кроссовера Tiguan – Allspace. Помимо трехрядного салона его отличают «растянутая» на 106 мм (до 2787 мм) колесная база, увеличенный задний свес и другая форма остекления. Ожидается, что такие машины поступят в продажу в первой половине 2020 года.