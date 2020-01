Обновленный Volkswagen Tiguan замечен без камуфляжа

Обновленный Volkswagen Tiguan второго поколения, подробности о котором до сих пор держатся в секрете, готовится к дебюту. Накануне новинку заметили на рекламной съемке без какого-либо камуфляжа. Эксклюзивную фотографию автомобиля опубликовал пользователь cochespias в своем Instagram.

Место съемки кроссовера по одному фото определить сложно, но рассмотреть изменения на кузове – запросто. Первыми в глаза бросаются новые, вытянутые в верхней части фары и передний бампер с увеличенными воздухозаборниками. Оба элемента выполнены в той же стилистике, что и хэтчбек Golf восьмого поколения, представленный в октябре прошлого года.

