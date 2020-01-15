Новый бюджетный седан Hyundai Aura появился у дилеров

Новый субкомпактный седан Hyundai Aura, чьи продажи в Индии начнутся 21 января, добрался до дилеров. Фотографии первых «товарных» автомобилей, в том числе засекреченного ранее интерьера на днях утекли в Сеть.



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com

Как и ожидалось, салон «Ауры» довольно сильно унифицирован с родственным хэтчбеком Hyundai Grand i10 Nios последнего поколения – у него такая же приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, кожаный руль и система беспроводной зарядки гаджетов, которые наверняка предложат в топовых комплектациях вместе с премиальной аудиосистемой Arkamys.



Интерьер Hyundai Aura. Фото Indianautosblog.com

В моторную гамму миниатюрного седана, как уже сообщали «Автоновости дня», вошли три двигателя: 1,2-литровый 83-сильный бензиновый «атмосферник» Kappa, 75-сильная дизельная «турботройка» аналогичного объема и 1,0-литровая бензиновая «турботройка» от кроссовера Hyundai Venue, дефорсированная до 100 л.с. Первые два мотора работают в паре с пятиступенчатой «механикой» или «роботом» АМТ, а третий – только с механической коробкой передач.

На индийском рынке Hyundai Aura будет доступен в пяти комплектациях (E, S, SX, SX+ и SX (O)), а в конкуренты ему «записались» Maruti Dzire, Honda Amaze, Ford Aspire и Tata Tigor. Цены пока неизвестны, их наверняка объявят со стартом продаж в следующий вторник, 21 января.