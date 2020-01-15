Эрдоган пообещал преподать урок Хафтару, если он продолжит нападения на ПНС в Ливии

«Турция внимательно следит за шагами законных властей Ливии и союзников генерала Халифы Хафтара. Если удары по позициям признанных властей Ливии возобновятся, то Турция готова преподать Хафтару урок», — заявил президент в ходе выступления в парламенте Турции, передает агентство ТАСС.

12 января в Ливии в рамках предложенной президентами РФ и Турции инициативы вступил в силу режим прекращения огня между находящимся в Триполи международно признанным Правительством национального согласия во главе с Фаизом Сарраджем и силами Ливийской национальной армии, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар. Представители сторон 13 января прибыли в Москву для переговоров, по итогам которых представители ПНС подписали соглашение о прекращении огня.

Хафтар взял паузу для изучения соглашения, однако позднее, как передали арабские СМИ, покинул Москву без подписания документа. В ночь на 14 января на юге Триполи, о начале решающего наступления на который Хафтар объявил еще в декабре, возобновились вооруженные столкновения. ЛНА выпустила заявление, в котором декларировала «готовность и решимость добиться победы».