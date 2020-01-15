В Тюмени женщина родила дочь через неделю после 56-летия

Жительница Тюмени Ольга О. четвертого января отпраздновала свой 56-ой день рождения, а под старый новый год — в ночь с 13-ого на 14-ое, родила дочь. Радостной новостью о рождении своего второго ребенка женщина поделилась в социальных сетях.

Девочка, которой подарила жизнь 56-летняя мать, весит 3 килограмма 590 граммов, ее рост — 56 сантиметров. Родители назвали свою малышку Лизой. У девочки есть старшая сестра — она уже давно сама является матерью.

Ольга призналась, что ее муж не может прийти в себя от счастья — от осознания того, что он снова стал отцом.

Примечательно, что женщина не только не скрывает, что родила в 56, но еще и шутит по этому поводу.

«Вы уходили в декрет, находясь на пенсии по возрасту? А я пойду! Вот только выпишут нас с дочей из роддома — так сразу метнусь ящеркой в собес», — пошутила роженица.

К слову, юмор — это часть ее работы. Женщина до декрета была ведущей вечеринок и корпоративов.