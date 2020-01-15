Барнаульские многоэтажки парк спорта остались воды из-за крупной аварии Индустриальном районе

Порыв воды на улице Энтузиастов

Аварийные бригады «Росводоканала Барнаул» устраняют порыв трубопровода, который случился днем 15 января на улице Энтузиастов. Как информирует пресс-центр городской администрации, без водоснабжения на время остались несколько многоквартирных домов, административных зданий и спорткомплекс в парке Смертина.

По данным городских властей, информация о повреждении водопровода диаметром 400 мм и выходе воды на проезжую часть улицы Энтузиастов поступила в ЕДДС в 15:15. На место аварии выехали бригады «Росводоканала Барнаул», руководитель администрации Индустриального района, а также дорожные службы (пять единиц техники). В настоящее время водопровод перекрыт, для устранения последствий выхода воды на проезжую часть пришлось ограничить движение транспортных средств по правой полосе в сторону улицы Гергиева. Водителей просят учитывать сложившуюся дорожную ситуацию.

Кроме того, на время производства работ ограничено водоснабжение в домах по адресам: улица Энтузиастов 17, 23, 31 «А» (12-этажные дома), 13 (пятиэтажный дом), Энтузиастов 12 «В» (спорткомплекс), 13 «А», 17 «Б», 19 «А» (административные здания), Попова, 83 (административное здание). По заявкам жителей водоканалом будет организован подвоз воды. В мэрии также отметили, что под отключение попал бойлер, расположенный по адресу улица Энтузиастов, 19 «А», в связи с чем в ряде домов отсутствует и горячее водоснабжение.

По состоянию на 17:00 повреждение обнаружено, ведутся земляные работы. Организован подвоз воды по улице Энтузиастов, 31 «А».