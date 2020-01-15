Порошенко предположил сроки своего попадания в тюрьму

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Петр ПорошенкоФото: страница Петра Порошенко на Facebook

Источники в украинской партии «Европейская солидарность» (ЕС) утверждают, что ее лидер, бывший президент Украины Петр Порошенко реально опасается угрозы уголовного преследования со стороны действующей власти. Об этом пишет «Украинская правда».

Депутаты из ЕС рассказали, что экс-президент собирается стать оппозиционером «номер один» по отношению к нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому. Как уверяют источники, Порошенко также предположил, что окружение действующего президента примет решение посадить его в тюрьму на определенный срок, когда электоральная поддержка власти начнет падать.

«Петр сейчас не так хочет к власти, как стремится защиты. Для этого ему надо максимально нарастить мышцы, он должен стать главным оппозиционером как внутри страны, так и снаружи», — отметил собеседник издания.

Бывший соратник Порошенко добавил, что ЕС собирается критиковать Зеленского по любому поводу, чтобы получить одобрение со стороны восьми процентов избирателей, проголосовавших за партию на выборах в Верховную Раду. При этом в политсиле хотят увеличить число избирателей за счет людей, ранее поддержавших партию «Голос» Святослава Вакарчука.

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) изучает 13 делопроизводств, в которых фигурирует Порошенко. Они касаются возможной государственной измены, легализации в офшорах преступных доходов и вероятного вмешательства в деятельность судебной власти. По большинству из этих дел Порошенко проходит как свидетель, однако в ноябре стало известно, что по двум из них ГБР присвоило экс-президенту статус подозреваемого.