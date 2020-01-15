Поставки Су-57 пошли нормально по плану

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал «Интерфаксу» о том, как после крушения истребителя Су-57 пошли его поставки.

«Все по плану идет, все нормально», — сказал чиновник.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались считать истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами (ВКС) России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.