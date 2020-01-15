В ОНФ ответили на просьбу Путина

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Леонид РошальФото: Нина Зотина / РИА Новости

Общероссийский народный фронт приложит все силы для контроля за состоянием фельдшерско-акушерских пунктов по всей России, заявил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль. Его слова приводятся на сайте организации в среду, 15 января.

«Здоровье — это самое важное. Мне кажется, что это одно из лучших посланий, направленных на решение социальных проблем», — сказал Рошаль, комментируя просьбу президента России Владимира Путина взять под контроль ход ремонта, строительства и оснащения ФАПов.

Доктор отметил, что активисты уже проделали в этом направлении большую работу, в этом году в нее включатся отделения во всех городах России.

В ходе послания Федеральному собранию президент обратил внимание на необходимость сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. По его словам, на оснащение медицинских учреждений новой техникой из федеральной казны дополнительно выделено 550 миллиардов рублей.

В декабре Путин назвал хамством и разгильдяйством затягивание сроков строительства объектов на селе и пообещал устроить «разбор полетов».