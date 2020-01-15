Назван самый несчастливый возраст в жизни человека

Одно из исследований Дэвида Бланчфлауэра, профессора из Дартмутского колледжа в Соединенных Штатах, показало, что кризис среднего возраста в странах, которые развиваются, начинается в 48,2 года. В перечень развивающихся стран вошли Россия, Украина, Польша, Китай и Турция, сообщает портал Новости Планеты. Именно ближе к 50 годам люди начинают заниматься переосмыслением своей жизни, анализом прошлого. Такой результат исследования был получен после соотношения уровня счастья жителей 132 государств и соотношения его с возрастом.Как оказалось, уровень счастья за всю жизнь людей можно изобразить в виде дуги U. Наиболее низкий уровень удовлетворенности жизнью приходится как раз на её середину. Интересно, что в развитых государствах (Штатах, Канаде, Великой Британии и других) кризис среднего возраста начинается раньше – в 47,2 года.Кривая имеет прямую зависимость со средней заработной платой и продолжительностью жизни. В условиях урбанизации людям все сложнее справляться с депрессией, отметил эксперт.