Ученые выяснили, почему некоторые деревья живут тысячи лет

Специалисты находят деревья, которым далеко не одна тысяча лет. Например, самая старая сосна Бристлекон произрастает в горах Калифорнии, ей примерно 5 тысяч лет, сообщает портал Новости Планеты.Некоторые деревья, похоже, могут жить тысячелетиями, не показывая признаков старения. Можно вспомнить деревья гинкго, которые, на первый взгляд, могут жить вечно. Ричард Диксон из Университета Северного Техаса и Джинсин Лин из Пекинского лесного университета установили, что старые клетки древесины не провоцируют различные заболевания, как это бывает у людей. Деревья производят специальные вещества, которые защищают их от внешних факторов и стресса, то есть болезнях и засыхания.Деревья на протяжении всей своей жизни не перестают расти, расширение никак не влияет на их здоровье. Сравнение внутренних клеток дерева и клеток коры не позволило заметить экспрессию генов, которые указывали бы на старение.На данный момент китайские деревья гинкго находятся под угрозой исчезновения. Их можно встретить в парках и садах по всему миру, но только не в дикой природе.