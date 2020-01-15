УАЗ «Патриот» получил «антарктическую» спецверсию

УАЗ представил новую лимитированную версию УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, посвященную 200-летию открытия Антарктиды в 1820 году. Производство таких внедорожников начнется в марте, тираж будет ограничен 200 экземплярами.

Как стало известно «Автоновостям дня», в стандартное оснащение лимитированных «Патриотов» войдут кондиционер, круиз-контроль, дополнительный отопитель салона и все опции «Зимнего пакета», в том числе подогрев руля, лобового стекла, а также передних и задних кресел c тканевой обивкой и водоотталкивающей пропиткой. За доплату машину можно будет дооснастить климат-контролем, предпусковым подогревателем с функцией автономного отопителя, мультимедийным комплексом с навигацией, системой безопасной парковки, блокировкой дифференциала и пакетом «Оффроуд».

Отличительной особенностью антарктических внедорожников станут эксклюзивный перламутровый цвет кузова «Белый металлик» с черными стальными дисками с резиной 225/75 R16, экспедиционный багажник с лестницей на пятой двери, противотуманные фары, а также шильдик с названием спецверсии, который разместится в нижней части двери водителя и на контейнере запасного колеса.

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition оснастят 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. и крутящим моментом 235 Нм. Пару ему составят 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой с электромеханическим приводом.

Ранее мы рассказывали о «Русском Прадо» — новом рамном внедорожнике УАЗа, призванном заменить «Патриот» уже в 2020 году.