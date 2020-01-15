В России водителей ждет новый штраф или лишение прав

Пользоваться зарегистрированным автомобилем до получения номеров нельзя – это грозит штрафами, вплоть до лишения прав, напоминают в ГИБДД. При этом актуален запрет только для тех автовладельцев, кто обратился за изготовлением номеров в специализированную организацию и все еще не получил их.

Согласно Федеральному закону № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 года, гражданин, регистрирующий машину в своем регионе (где он прописан) может выбрать один из двух вариантов получения номеров.

Первый вариант подразумевает уплату госпошлины 2850 рублей и обращение в ГИБДД с последующим получением свидетельства о регистрации и полноценного регистрационного знака, который можно сразу прикрепить автомобиль. При втором варианте водитель оплачивает госпошлину 850 рублей и получает в ГИБДД только свидетельство о регистрации с уже присвоенным автомобилю госномером, а за изготовлением самих номеров (металлических табличек, которые крепятся на машину) обращается в специализированную организацию. Стоимость изготовления «табличек» в таком случае не превысит 2000 рублей.

Если же автовладелец ставит машину на учет в «чужом» регионе, то в ГИБДД он может получить только свидетельство о регистрации – за изготовлением номеров придется обращаться к «частнику». При этом код региона на номерах все равно будет соответствовать региону регистрации владельца.

Таким образом, поставить машину на учет с «неместным» номером теперь невозможно. Также нельзя оставить прежний госномер при покупке подержанного автомобиля, если он зарегистрирован в другом регионе.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о том, что с 1 января регистрировать новые машины могут и сами дилеры. После прохождения проверки и выполнения ряда требований они получат статус «специализированной организации» и будут иметь право самостоятельно передавать документы в Госавтоинспекцию, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами на руки покупателю.