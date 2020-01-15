АвтоВАЗ объявил цены на обновленную Lada 4x4

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной LADА 4×4. Внедорожник получил модернизированный интерьер, стал комфортнее и безопаснее. Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе российского автогиганта, трехдверная и пятидверная версии LADA 4×4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему «ЭРА-Глонасс», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, а также ряд стилевых и технических улучшений.



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Интерьер LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Обновленное семейство LADA 4×4 предлагается в 10 вариантах исполнения. В частности, начальная комплектация Classic (от 553 900 руб.) включает систему ABS, гидроусилитель руля, дневные ходовые огни, передние электрические стеклоподъемники и базовую аудиоподготовку.

Комплектация Luxe (от 570 900 руб.) дополнена подогревом передних сидений, обогревом и электроприводом наружных зеркал и 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками. Такие же опции есть и в исполнении LADA 4×4 Urban (от 629 900 руб.), получившем в ходе рестайлинга новый передний бампер с интегрированными в него противотуманными фарами.



Блок климата LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



Панель приборов LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ



ЭРА-ГЛОНАСС на LADA 4×4. Фото АвтоВАЗ

Также доступна комплектация Luxe AC (от 609 900 руб.), которая, кроме прочего, по умолчанию оснащается кондиционером, ставшим с обновлением модели еще более эффективным. Для активного отдыха и путешествий особенно актуальными станут версии Luxe Camouflage (от 599 900) или Luxe Camouflage AC (от 638 900 руб.), отличные от остальных заводским камуфляжным окрасом и черными легкосплавными дисками колес.

Кроме того, для всех модификаций LADA 4×4 теперь доступен пакет «Комфорт», который можно приобрести и установить у любого официального дилера LADA. В состав пакета входят центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализация с обратной связью и аудиосистема с USB и AUX, позволяющими без проблем подключать мобильные устройства на базе Android. Стоимость пакета: 19 900 рублей для трехдверных LADA 4×4 и 20 900 – для пятидверных.