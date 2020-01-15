Турецкой писательнице Аслы Эрдоган грозит тюремное заключение

Прокуроры потребовали лишить Эрдоган свободы на срок до девяти лет и четырёх месяцев по обвинению в пропаганде террористической деятельности и до 15 лет Эрен Кескин, обвиняемую в членстве в террористической организации, сообщает Deutsche Welle.

Издание напоминает, что, по мнению турецкого правительства, Özgür Gündem связана с запрещёнными курдскими группировками, ведущими сепаратистскую войну за курдскую автономию в Турции с 1984 года. Газета была навсегда закрыта указом правительства в октябре 2016 года во время действия режима чрезвычайного положения, введённого после неудавшейся попытки государственного переворота, предпринятой в июле того же года, и действовавшего в течение двух лет.

Позднее в августе 2016 года писательница была арестована и провела в предварительном заключении 136 дней за колонку, которую она написала для газеты. Кескин, известная правозащитница в Турции, также была одним из символических редакторов Özgür Gündem в период с 2013 по 2016 год.

Управляющему директору газеты Инану Кызылкая и Кемалю Санджили также грозит лишение свободы сроком до 15 лет по обвинению в членстве в террористической организации.