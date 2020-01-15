Мама школьника потребовала уволить учительницу за покупку нижнего белья на глазах у подростков

Родительница ученика одной из ульяновских школ обратилась в соцсети к директору учебного заведения с просьбой уволить учительницу, которая в супермаркете выбирала себе нижнее белье, не подумав о том, что за этим занятием ее могут застать ученики.

По ее словам, когда педагог находилась в отделе нижнего белья, за ней наблюдали школьники, гулявшие по супермаркету. Теперь якобы мальчики постоянно обсуждают в классе предпочтения своей учительницы.

«Надеюсь, что директор школы заметит данный пост и уволит эту любительницу покупать белье на глазах у детей», – приводит [url=]Лента.ру[/url] пост женщины в соцсети.

Пользователи маму не поддержали, да и со стороны школьного руководства никаких мер пока не предпринималось. В управлении образования также сообщили, что никаких официальных заявлений на эту тему не получали.

Напомним, в прошлом году с работы вынудили уйти барнаульского педагога Татьяну Кувшинникову, которая опубликовала в Сети свои фотографии в купальнике.