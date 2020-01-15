Возле Солнца обнаружена огромная волна из звездных питомников

Объект, названный «волной Рэдклиффа», трансформирует полуторавековое видение звёздных яслей, которые переходят из кольцеобразной формы в нитеобразную. Эта нить на несколько триллионов километров выходит за верхние и нижние границы галактического диска.

Длина структуры оказалась 9 тыс. световых лет, а ширина – четыреста. Волны поднимаются на пятьсот световых лет над плоскостью диска. На некоторых участках линии волны опускаются.

Волна состоит из большого числа звёздных питомников, ранее относящихся к «поясу Гулда». До настоящего времени ни один учёный даже не думал, что возле нас имеется коллекция газа, порождающая звёзды.

Обнаружение объекты заставляет специалистов заново изучитьстроение 3-мерной структуры Млечного Пути, сообщила АлиссаГудман из Гарвардского университета. Когерентная структура из газа оказалась самой массивной. Она удивила всех также своей формой.