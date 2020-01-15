20 военнослужащих: Украина поддержит НАТО на Ближнем Вотоке

Украина направит 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО по укреплению безопасности в Ираке, заявили в Киеве. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, работа этой миссии возобновится, как только позволят условия безопасности. Украина участвует в этом мероприятии с 2006 года.

Украина готова поддержать усилия НАТО по укреплению безопасности в Ираке, заявил украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он сообщил о готовности Киева направить в регион 20 военных в поддержку миссии альянса.

В прошлом году Североатлантический совет НАТО (ЮАР) предоставил Украине статус потенциального операционного партнера миссии военного блока в Ираке.

Киев уже направил в организацию запрос на получение статуса полного операционного партнера.

«Я проинформировал заместителя генсека, что на Украине есть план отправить 20 военнослужащих в поддержку миссии НАТО в Ираке после того, как альянс восстановит ее работу. Приглашение стать операционным партнером миссии альянса в Ираке свидетельствует о признании ценности украинского военного опыта и профессионализма», — отметил Кулеба на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джоном Манзой.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, заместитель генсека организации отметил важность участия украинской стороны в миссии в Ираке. Кроме того, они обсудили перспективы принятия стратегии национальной безопасности Украины и дальнейшей разработки стратегических документов по ее выполнению.

Как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с замглавы МИД Ирака Абдель Керимом Хашемом Абу аль-Госом, Североатлантический альянс возобновит работу тренировочной миссии в Ираке, как только будут позволять условия безопасности.

«НАТО полностью привержена продолжению работы с Ираком. НАТО готова возобновить работу тренировочной миссии по подготовке кадров для иракской армии, как только это позволят условия в стране. Стабильный Ирак имеет ключевое значение для региональной стабильности и евроатлантической безопасности», — подчеркнул Столтенберг.

Тренировочные миссии НАТО в Ираке — это совместные учения стран-участниц Североатлантического альянса, вооруженных сил Ирака и стран-партнеров НАТО. Украина участвовала в них с 2006 года.

США начали укреплять свои позиции в этом регионе еще в начале месяца. Как сообщало Associated Press 5 января, Вашингтон приступил к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине. Цель военных — укрепить позиции США на фоне растущей напряженности после убийства в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КРИС) иранского генерала Касема Сулеймани.

Представитель дивизии подполковник Майк Бернс заявил агентству, что 3,5 тыс. десантников присоединятся еще к 700 военнослужащим, отправленным в Кувейт ранее.

Как отметили в агентстве, наращивание американского военного присутствия в регионе отражает опасения Вашингтона по поводу вероятных ответных действий Ирана на авиаудар, в результате которого погиб Сулеймани.

Информация о том, что Пентагон одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток, появилась 3 января. Как сообщал CNBC News, военные должны разместиться в том числе в Кувейте и Ираке. При этом в оборонном ведомстве США уточнили, что переброска войск происходит рамках ранее объявленного ведомством плана по усилению защиты американского посольства в Багдаде. В министерстве заверили, что наращивание сил не является прямым ответом на гибель Сулеймани, вызвавшую недовольство Тегерана.

США осуществили ракетную атаку в районе международного аэропорта Багдада в ночь на 3 января.

Эта операция была направлена на убийство Сулеймани, которого Вашингтон называет причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Тогда перед диппредставительством началась массовая акция протеста против нападения ВВС США на позиции шиитских ополченцев в Ираке и Сирии, но США сочли эту демонстрацию организованным нападением и обвинили в причастности к этому «террористов и союзников Ирана».

Исламская республика ответила на атаку Соединенных Штатов операцией КСИР «Мученик Сулеймани», которую Тегеран осуществил в ночь на 8 января. Она была направлена против американских военных, убивших Касема Сулеймани.

Иранские военные напали на две авиабазы США в Ираке, запустив в их сторону более дюжины баллистических ракет, сообщил помощник американского министра обороны по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

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