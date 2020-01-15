Жители Алтайского края оказались одними самых довольных своей зарплатой россиян

Алтайский край занял второе место среди регионов России по числу жителей, довольных уровнем своей заработной платы. По подсчетам службы исследований компании HeadHunter, таких в крае будто бы около трети — больше только в нефтегазовой Югре. Справедливости ради стоит заметить, что недовольных своей зарплатой в регионе тоже немало – больше половины работающего населения.

Сотрудники компании провели опрос, чтобы выяснить, говорят ли работники со своим начальством о повышении зарплаты, и что из этого выходит. Выяснилось, что 62 % работающих жителей Алтайского края недовольны своей текущей зарплатой. При этом сразу 35 % остались удовлетворены своим доходом. По второму показателю регион занял второе место среди других субъектов федерации. Больше удовлетворены доходами только жители Ханты-Мансийского автономного округа – там рады достатку 39 % рабочих.

Тех, кого в целом устраивает зарплата, на Алтае больше всего среди HR-специалистов, строителей, специалистов по недвижимости и юристов. Больше всего недовольных среди медиков, фармацевтов, представителей сферы безопасности, а также искусств и медиа. 65 % респондентов рассказали, что пытались говорить со своим начальством о повышении зарплаты, но успехом заканчивалось меньше половины таких разговоров – 45 %.

31 % жителей Алтайского края уверены, что работодатель должен повышать зарплату один раз в год, еще 55 % — что это должно зависеть от успехов сотрудников. 9 % считают, что это должно происходить несколько раз за год, 2 % — только тогда, когда об этом попросит сам работник.

При этом стоит заметить, что Алтайский край стабильно остается в числе аутсайдеров по величине средней заработной платы среди российских регионов. В то же время жители региона являются одними из самых скромных в своих притязаниях на более высокую зарплату. Барнаульцы в среднем считали бы справедливой зарплату в 45 тысяч рублей, что ниже аналогичного показателя по России. При том средняя заработная плата в регионе не дотягивает и до 30 тысяч рублей.