Певец Серов рассказал о своем огнестрельном ранении

В конце 2019 года Александр Серов получил ранение в ногу из травматического пистолета. Инцидент произошел в подмосковном кафе, где певец проводил вечер со своими друзьями. В какой-то момент гостям стала высказывать претензии компания, сидевшая за соседним столом. Словесной перепалкой дело не закончилось.

«Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка – вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!», – рассказал Серов изданию «[url=]СтарХит[/url]».

Вызвали «скорую», которая отвезла певца в больницу. Врачи пулю извлекли и заверили, что никаких последствий не будет, здоровью ничего не угрожает. Пока небольшая хромота осталась, но в скором времени всё заживет, добавил певец.

По словам Серова, в полицию он не обращался. Обидчик сразу после выстрела сбежал, а он и не пытался его разыскать.