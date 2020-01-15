Уехавшая в Канаду Меган Маркл ведет уединенный образ жизни

Герцогиня Сассекская Меган Маркл уехала в Канаду, где ведёт уединённый образ жизни. Почти все время герцогиня проводит дома, а на прогулки выходит с охраной.

Напомним, 8 января этого года герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри заявили о своем отказе от королевских обязанностей. Пара намерена обрести финансовую независимость от Букингемского дворца и продолжать супружескую жизнь самостоятельно вне Великобритании. Пока это решение находится на рассмотрении в монаршем поместье в Сандрингеме.

В то время экс-актриса решила улететь в Канаду со своим 8-месячным сыном Арчи. Со слов инсайдеров, она ведет уединенный образ жизни. В основном Меган Маркл проводит дома, а на прогулки с малышом выходит только с охраной. К тому же в Канаде холодная и дождливая погода.

Напомним также, что королеву Елизавету ІІ огорчило решение ее внука с супругой отказаться от королевского титула, однако она поддержала это желание.