Названы причины падения спроса на автомобили в России

Продажи автомобилей в России по итогам 2019 года упали на 2,3%. Падение спроса, против которого сейчас бессильны даже автопроизводители, наблюдается впервые после кризиса 2013-14 годов, пишет «Коммерсантъ».

Снижение продаж на российском авторынке, по мнению экспертов, связано тем, что из-за урезания господдержки производители не могут улучшить текущие специальные условия покупки автомобилей, а государство, в свою очередь, не предлагает новых мер для повышения спроса.

Программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», позволяющие потребителям получить скидку 10% от стоимости машины, распространяются только на автомобили отечественного производства стоимостью до 1 млн рублей. Только, вот, автопроизводителей, способных удержать эту планку при постоянно растущих налогах и сборах, становится все меньше.



Автосалон LADA. Фото BRIZ studio, Ilya Prok., Grigorii Neverov

В итоге получается, что госскидка действует на все модели LADA и на отдельные, не «дотянувшие» до миллиона рублей иномарки. У Nissan это внедорожник Terrano, Renault – Logan, Sandero, Duster и базовый кроссовера Kaptur, Volkswagen – только седан Polo, Skoda – только лифтбек Rapid, а корейский тандем Hyundai и KIA представлен седанами Solaris и Rio, кроссовером Creta и хэтчбеком Rio X-Line.

Очевидно, что для возвращения рынка «в плюс» этого недостаточно, и в таком ключе уже высказались, по меньшей мере, два автопроизводителя – Nissan и KIA. В частности, в Nissan заявили, что планку нужно поднять до 1,8 млн рублей, «позволив включить в программу более современные и комфортабельные автомобили, а также поддержать локальное производство».



Автосалон Hyundai. Фото Бесплатный фотобанк

В то же время президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев говорит, что действующие условия льготного автокредитования не оказывают должного влияния на рынок. Производители, по его словам, направляли на стимулирование спроса огромные деньги, а «бесконечные скидки» достигли «критической величины».

«Многие дилеры продавали автомобили со скидками в убыток, отмечает он, и в ряде случаев бонусы от концернов не покрывали эти затраты, что грозит банкротствами», — подчеркнул эксперт.

Комментируя ситуацию на рынке, в Минпромторге допустили возможность увеличения финансирования реализуемых госпрограмм, а спрос на автомобили, по версии министерства, в 2020 году может упасть еще на 1,5-2%.