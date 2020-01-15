В России подорожали автомобили Volvo

Рост цен, вызванный повышением утилизационного сбора, добрался и до Volvo. Все модели шведского бренда во всех комплектациях подорожали в России на 30 тыс. рублей. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» в ходе мониторинга российского авторынка.

Новые цены на модели Volvo теперь выглядят следующим образом:

Volvo S60 – от 2 430 000 до 3 200 000 рублей;

Бензиновый Volvo S90 – от 3 055 000 до 4 466 000 рублей; дизельный – от 3 615 000 до 4 026 000 рублей;

Volvo V60 Cross Country – 3 099 000 рублей;

Бензиновый Volvo V90 Cross Country – от 3 455 000 до 4 342 000 рублей; дизельный – от 3 729 000 до 4 196 000 рублей;

Бензиновый Volvo XC40 – от 2 645 000 до 3 172 000 рублей; дизельный – от 2 368 000 до 3 180 000 рублей;

Бензиновый Volvo XC60 – от 3 299 000 до 4 329 000 рублей; дизельный – от 3 399 000 до 4 221 000 рублей; гибридный – от 5 409 000 до 5 529 000 рублей;

Бензиновый Volvo XC90 – от 4 030 000 до 5 266 000 рублей; дизельный – от 4 459 000 до 5 075 000 рублей; гибридный – от 6 068 000 до 6 266 000 рублей.

Напомним, о повышении цен на автомобили Volvo в связи с увеличением утилизационного сбора «Автоновости дня» сообщали еще в декабре, но, как видно, пока шведская марка ограничилась минимальной корректировкой на 30 тыс. рублей.