Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80. Новинка, объединившая в себе все лучшее от седанов G70, G80 и G90, уже в январе будет доступна для заказа в Южной Корее, а до России доберется во второй половине 2020 года.

Как сообщали «Автоновости дня» ранее, дизайн экстерьера и интерьера GV80 практически полностью повторяет одноименный концепт, представленный на автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году. Внешне их объединяют фирменная радиаторная решетка Grest Grille, высокотехнологичные фары Quad Lamps и характерная «параболическая линия», проходящая вдоль боковин кузова и подчеркивающая выраженные, мощные линии над каждым из 22-дюймовых колес. Кузов автомобиля, к слову, выполнен из высокопрочной стали горячей штамповки, а капот, двери и крышка багажника — из алюминия.



Genesis GV80. Фото Genesis



Genesis GV80. Фото Genesis

Интерьер кроссовера, который тоже остался верен концепту, порадовал дороговизной материалов отделки, третьим рядом сидений, полностью цифровой комбинацией приборов, новой мультимедийной системой с функцией рукописного ввода текста, голосовым управлением и активным шумоподавлением. Последнее автоматически анализирует дорожный шум и генерирует звуковые сигналы с противоположной длиной волны всего за 0,002 секунды.



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis



Интерьер Genesis GV80. Фото Genesis

Среди систем безопасности и водительских ассистентов Genesis GV80 уже в базовой комплектации есть 10 подушек безопасности, включая центральную (раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира при ДТП), интеллектуальный круиз-контроль с машинным обучением, который сам перенимает у водителя опыт и становится всё более автономным; система предотвращения столкновений спереди и сзади, помощник при парковке, система контроля усталости водителя и многое другое.

Моторную гамму новинки в родной Южной Корее поначалу представит безальтернативный 3,0-литровый турбодизель V6 мощностью 274 л.с. (589 Нм), работающий в связке с 8-ступенчатым «автоматом», а также задним или полным приводом. В таком исполнении кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 6,8 секунды.



Genesis GV80. Фото Genesis



Genesis GV80. Фото Genesis

На других рынках у GV80 также будет два бензиновых двигателя: 2,5-литровая «турбочетверка» с отдачей 300 л.с. (422 Нм) и 3,5-литровый турбированный V6, выдающий 375 л.с. и 530 Нм крутящего момента. С ними кроссовер может ускоряться до «сотни» за 6,9 и 5,7 секунды соответ­ственно. Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатым «автоматом» и задним, либо полным приводом, доступным только в качестве опции.

Официальные продажи Genesis GV80 в Южной Корее начнутся уже в январе. В ближайшие месяцы он также появится в США, а до России конкурент BMW X5 и Mercedes-Benz GLE доберется только во второй половине 2020 года.