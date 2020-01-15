В Турции почти 7 тыс. иностранцев получили турецкое гражданство через покупку недвижимости

Согласно данным, полученным от Генерального управления земельного кадастра и регистрации недвижимости Турции, в общей сложности 6 тыс. 694 иностранца получили сертификаты на присвоение турецкого гражданства, пишет Duvar.

Ранее в сентябре 2018 года нижний предел для предоставления гражданства посредством покупки недвижимости был снижен до 250 тыс. долларов с 1 млн долларов в 2017 году, что способствовало увеличению иностранных инвестиций.

В соответствии с официальными данными, в прошлом году было выдано 6 тыс. 85 из 6 тыс. 694 сертификатов, в то время как заявители являлись представителями 101 страны.

Первое место в списке занимают иранцы, из которых в прошлом году 1 тыс. 321 получили гражданство, за ними следуют иракцы (842) и афганцы (812). Йемен занял четвёртое место с 658 человек, в то время как Палестина оказалась на пятом месте с 390 человек. Далее место в списке занимают Иордания, Ливия, Китай, Египет и Пакистан.