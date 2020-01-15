В Boeing посчитали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

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Joshua Roberts/Reuters

Сотрудники американской компании Boeing в переписке между собой сочли представителей индонезийской авиакомпании Lion Air, которые просили переобучить своих летчиков под самолет 737 MAX, идиотами. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, один из них посетовал на то, что «чертовой Lion Air необходим тренажер», чтобы совершать полеты на 737 MAX.

«Как будто они там тупые. А мне тут крутись, пытаясь понять, как всё это разрулить. Идиоты», — говорится в сообщении одного из сотрудников Boeing, которое датировано июнем 2017 года.

Как известно, в результате компания не стала проводить полноценное обучение пилотов, объяснив это тем, что пилотам, имеющим опыт управления другими лайнерами семейства 737, не нужно переобучение на тренажере. В Boeing тогда заявили, что они смогут обойтись кратким курсом обучения на компьютерном симуляторе.

В ноябре 2018 года разбился Boenig 737 MAX индонезийской Lion Air, погибли 189 человек.

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