Барнаульская учительница купальнике отказалась ехать сельскую школу даже миллион рублей

Уволенную из барнаульской школы после публикации фото в купальнике Татьяну Кувшинникову не привлекла идея поехать в село Большая Тихая, которое в прошлом году осталось без последнего педагога. «Российская газета» предложила учительнице устроиться на вакантное место по программе «Земский учитель», в рамках которой можно получить 1 млн рублей. Как пишет издание, многие соискатели, в том числе и Татьяна Кувшинникова, не готовы отказаться от благ цивилизации даже за такие деньги.

С начала 2020 года заработала программа «Земский учитель», которая предполагает привлечение преподавателей в села и отдаленные от региональных центров населенные пункты с выплатой в 1 млн рублей. В связи с этим на одноименном портале создан банк вакансий. На данный момент Минобразования Алтайского края подготовило 183 вакансии в 53 муниципалитетах региона. При этом без внимания не осталась и лишившаяся последнего учителя школа в Большой Тихой Солонешенского района. В связи с этим журналисты «РГ» предположили, что это место подошло бы бывшей учительнице барнаульской школы Татьяне Кувшинниковой, которая как раз сейчас в очередной раз ищет занятие в жизни.

Недавно она вернулась в Барнаул из Москвы, где пыталась трудоустроиться, но, по всей видимости, не вышло. Теперь женщина снова ищет работу. Однако даже эти обстоятельства и 1 млн рублей не склонили ее согласиться на такую вакансию. Как пишет издание, Татьяну Кувшинникову и многих других учителей отпугивает отдаленность Большой Тихой от крупных городов, а также отсутствие сотовой связи, водопровода и других благ цивилизации. Кроме того, можно предположить, что некоторых соискателей может отпугнуть обязательное условие участия в «Земском учителе»: преподаватель после согласия и выплаты должен проработать в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

Между тем жители Большой Тихой до сих пор ждут, пока их школа вновь заработает. В администрации Солонешенского района обещают обеспечить новоприбывшего педагога жилплощадью в двухквартирном сельском доме и неплохой, по мнению чиновников и по местным меркам, зарплатой в 20 тысяч рублей. В районном комитете по образованию не исключают, что участие в программе «Земский учитель» все же сможет привлечь кого-то на эту вакансию. Однако на данный момент первым показателем ее эффективности стал отказ безработной Татьяны Кувшинниковой.

Напомним, что аналогичные надежды на программу возлагает и глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом она заявила в ноябре прошлого года, когда ситуация со школой в Большой Тихой вышла на федеральный уровень, и о ней узнал президент Владимир Путин.