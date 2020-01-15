Праздник какой сегодня православный, 15 января 2020 года: народный календарь праздников

По Дню святого Сильвестра — церковному празднику, был назван и праздник календаря народного – Сильвестров день. Сильвестр I, живший в 4 в., был римским Папой и, согласно легенде, не дал свершиться концу света, поймав Левиафана, мифического морского змея.С этим днем пересекается Куриный праздник, или день Кура и Курки. Первым делом в него считалось — вычистить курятник. И непременно повесить в него «куриного бога» — черный камень с дыркой — ведь, если не совершить этого, к курам могла проникнуть нечистая сила.И в этот день, не без ее помощи, черный семилетний петух мог снести яйцо, из которого на 4 июня появлялся Василиск. Чтобы еще крепче защитить птиц от лихоманок (злых духов) и от куриной слепоты, знающим бабушкам доверяли окурить курятник девясилом и смолой. Малышей же в этот день одаривали глиняными петушками.

Из гаданий в этот день особо почиталось луковичное. На дюжину очищенных луковиц клали по щепоти соли и помещали на ночь на печь. А наутро считали: какой месяц будет дождливым, такая и луковица по счеты по порядку мокрая. Причем, чистя лук, нельзя было плакать.Примечали в этот день и погоду. Ветер обещали яркие острые рожки месяца, мороз – крутые, ненастную погоду – отлогие. К вьюге и сороки летали поблизости от дома.Но морозы не были в это время года чем-то примечательным. В народе говорили, что и под землею в это время морозно-студено, не иначе, как сам Мороз гонит оттуда прочь лихих сестер с хворями.Поэтому в Куриный праздник заговоры от болезней были особенно действенными.