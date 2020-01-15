«Ты умеешь ценить каждую минуту»: дочь Заворотнюк принимает поздравления

14 января старшей дочери Анастасии Заворотнюк исполнилось 24 года. Анна опубликовала в сториз Instagram две праздничные фотографии и поблагодарила подруг за поздравления. На одном снимке Заворотнюк позирует в обнимку с подругой. На второй фотографии она красуется одна, зато ее подруга сопроводила кадр трогательным посланием. «С тобой мне никогда не бывает скучно, ты как взрывная волна позитива, которая может накрыть с головой весельем. Мне нравится, что у тебя такой легкий характер и ты умеешь ценить каждую минуту жизни», — написала девушка, пожелав Анне надежных друзей, творческих успехов и вдохновения. Оба снимка дочь Заворотнюк сопроводила сердечками и надписью «Спасибо».

Недавно Анна Заворотнюк закрыла в Москве свой бутик одежды. Он проработал несколько месяцев. Девушка продавала вещи собственного производства и наряды других дизайнеров. После закрытия бутика писали, будто у Анны закончилось вдохновение для создания новой одежды. Если это так, то пожелание подруги кажется вполне уместным. Ранее родственники Анастасии Заворотнюк, которая борется с онкологическим заболеванием, поблагодарили россиян за поддержку. Напомним, слухи о болезни актрисы появились в конце лета 2019 года. Коллеги ее мужа рассказали, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с раком. Семья Заворотнюк держит в секрете информацию о ее состоянии, но подтвердила, что артистка проходит лечение.Анастасия Заворотнюк родила Анну и ее брата Майкла в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. В 2018 году актриса подарила дочку своему третьему мужу — фигуристу Петру Чернышеву.