15 января 2020 года отмечается Сильвестров день

Сегодня, 15 января 2020 года, также празднуют День рождения Википедии и другие события.Какой сегодня праздник 15 января 2020: церковный праздник Сильвестров день.Народный праздник Сильвестров день в 2020 году отмечается 15 января (по старому стилю – 2 января).В церковном православном календаре это дата почтения памяти святителя Сильвестра, папы Римского.Сильвестр родился в Риме в семье христиан. После смерти отца его воспитывали мать Руфина и учитель – пресвитер Квирин. Они дали мальчику хорошее образование и воспитали в благочестивых мыслях.После достижения совершеннолетия Сильвестр начал давать приют в своем доме странникам. Когда начались гонения на христиан, он предоставил кров епископу Тимофею. Тот прожил у него меньше года, но за это время обратил многих язычников в христианскую веру. После казни Тимофея Сильвестр тайно забрал и похоронил его тело.Слухи об этом дошли до городского правителя. Он приказал схватить Сильвестра и предать пыткам. Но тот мужественно выстоял и не отказался от христианской веры. Вскоре правитель умер, и Сильвестра освободили.

Святой обратил в христианскую веру многих язычников. В возрасте 30 лет он был посвящен в сан диакона, а затем – пресвитера Римской Церкви. После смерти Папы его избрали на должность епископа Рима.Святой Сильвестр прославился тем, что в годы правления Константина на одном из диспутов при помощи книг Ветхого Завета доказал императору, его матери и иудеям, что христианскими пророками предсказано о рождении Христа, его страданиях и смерти. Его признали в этом диспуте победившим, но иудеи во главе с Замврием попытались приметить колдовство. Однако Сильвестр остановил их попытки, произнеся имя Иисуса Христа. После этого присутствующие иудеи обратились в христианскую веру.Также ходит легенда, согласно которой святой Сильвестр поймал ветхозаветное чудовище – морского змея Левиафана. Этим он спас мир от конца света.Вечером появились облака или закукарекал петух – к перемене погоды.Если в этот день петух запел раньше обычного, или гуси с утками начали копошиться в снеге, то скоро наступит оттепель.В Сильвестров день сорока пытается укрыться в домах – к метели.Курицы раньше обычного начали садиться на жердочки для сна – к стуже.Кушать в этот день мясо, особенно птичье – к несчастью.