В Сети появились изображения нового универсала Kia Optima

Недавно сменивший поколение седан KIA K5, известный в России как Optima, в дальнейшем мог бы получить и грузопассажирскую версию. Дизайнеры портала «Колёса.ру» представили внешность такого автомобиля на реалистичных 3D-рендерах.

На мысли о том, что новой Optima отлично подошел бы кузов «универсал», натолкнули похожие акценты в ее текущем кузове «лифтбек» и подросшие габариты – длина автомобиля со сменой поколений выросла на 50 мм, до 4905 мм, ширина – на 25 мм, до 1860 мм, а колесная база растянулась до вполне «универсальных» 2850 миллиметров.



Универсал KIA Optima. Фото Колёса.ру



Универсал KIA Optima. Фото Колёса.ру

К счастью, серьезных изменений в конструкции и дизайне со сменой кузова не потребуется: универсал был бы полностью идентичен седану вплоть до центральных стоек. Сохранились бы оригинальные фонари и задний бампер, а заднее стекло обрамлялось бы широким хромированным молдингом, идущим аж с передних стоек.

Моторная гамма, разумеется, тоже досталась бы от седана. В Южной Корее новая Optima предлагается с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым 180-сильным турбомотором T-GDi в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и 195-сильной гибридной установкой на базе «атмосферника» G2.0 GDi с отдачей 152 силы и электромотора, встроенного в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Подпитывает тяговый аккумулятор солнечная батарея, занимающая всю крышу автомобиля.

В Россию KIA Optima нового поколения приедет во второй половине 2020 года. Все еще актуальная модель предыдущей генерации продается у нас с тремя бензиновыми двигателями (от 150 до 245 л.с.) по цене от 1 494 900 рублей.