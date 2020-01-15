Renault Duster получил двухтопливную версию

Румынская «дочка» Renault – компания Dacia – представила на автосалоне в Брюсселе битопливную версию кроссовера Duster с новым турбомотором TCe 100 Eco-G. В перспективе Dacia переведет на газ и другие модели бренда.

Как стало известно «Автоновостям дня», новый двигатель представляет собой битопливную версию «турботройки» TCe 100, а, благодаря использованию сразу двух видов топлива, он выдает на 10 Нм больший крутящий момент (170 Нм) при более экологичном выхлопе. К тому же, езда на сжиженном газе получается на 30% дешевле, чем на бензине и на 8% дешевле, чем на дизельном топливе.

Система настроена так, что по умолчанию машина ездит только на газу, но, как только баллон пустеет, она автоматически переключается на бензин. То же самое можно сделать и самостоятельно путем нажатия специальной кнопки в салоне.

Европейские продажи битопливного Dacia Duster начнутся уже в январе. Цены еще не объявлены, но производитель заверил, что стоить он будет ровно столько же, сколько обычный бензиновый. О возможном появлении такого двигателя у российского Renault Duster пока ничего неизвестно.