Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur. Во вторник, 14 января, пресс-служба японской марки опубликовала первое официальное изображение автомобиля.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в основу вседорожника ляжет платформа GA-B – самая маленькая версия «глобальной» архитектуры TNGA, на которой уже построен актуальный хэтчбек Toyota Yaris. При этом в Toyota заверили, что речь идет о самостоятельной модели с оригинальной внешностью и габаритами, а не о копии Yaris с увеличенным дорожным просветом, хотя основные узлы и агрегаты у них, понятное дело, будут общими.

Выпускать новинку планируется параллельно с хэтчбеком Yaris на французском заводе Toyota. Премьера ожидается во второй половине 2020 года, а старт продаж в Европе намечен на первый квартал 2021-го.