В Турции в 2019 году в результате несчастных случаев на производстве погибли более 1 тыс. 700 человек

Сumhuriyet сообщает со ссылкой на отчёт ISIG, что самый высокий процент несчастных случаев на производстве был зафиксирован в секторах строительства, транспорта и сельского хозяйства.

В отчёте также говорится, что 25% из тех, кто погиб в результате несчастных случаев на производстве, работали в сельскохозяйственной отрасли, 19% были строителями, в то время как 14% были заняты в транспортном секторе.

Между тем, в соответствие с документов, в прошлом году погибло около 67 детей и 112 рабочих-мигрантов.

Издание напоминает, что страна занимает первое место в Европе и третье место в мире по смертности на производстве. Турецкий закон о безопасности и гигиене труда был принят в 2012 году, но его реализация не оказала существенного влияния на смертность и травмы на рабочем месте.