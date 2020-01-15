Фракция Порошенко обвинила Зеленского в тайных переговорах с Россией

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Reuters

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» в Верховной раде Украины Артур Герасимов раскритиковал президента страны Владимира Зеленского за визит в Оман и заподозрил его в тайных переговорах с Россией. Видеозапись выступления Герасимова опубликована в Twitter партии.

По словам политика, во время пребывания Зеленского в Омане между султанатом и Россией были замечены «загадочные чартеры».

«Возникает вопрос: что же это было? Очень похоже на тайные переговоры», — заявил представитель «Европейской солидарности».

Также Герасимов обвинил Зеленского в безответственности во время ситуации вокруг крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране.

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